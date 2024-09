Com gostinho de nostalgia, Zezé fará comício neste sábado

Responsável por alguns dos mais memoráveis comícios da história de Araucária, Albanor José Ferreira Gomes (Podemos) voltará a realizar encontros políticos de rua neste sábado, 7 de setembro, a partir das 19h, no bairro Campina da Barra.

A coordenação de campanha marcou o comício para as esquinas da rua das Dálias esquina com rua Malva, bem próximo à Escola Municipal Azuréa Busquete Belnoski, no jardim Tupy. Este será apenas o primeiro de alguns eventos do tipo que Zezé quer fazer nestes trinta dias finais de semana.

Foto: Divulgação

Zezé explica que a escolha para abrir a temporada de comícios no feriado de 7 de setembro também tem o objetivo de convidar as pessoas a refletirem sobre o momento político araucariense e a necessidade de declarar a independência política da cidade do grupo que a governa atualmente e que constantemente é alvo de operações policiais.

O candidato a prefeito explica ainda que – ao voltar com os comícios de rua – quer fazer com que as famílias araucarienses saiam de casa para conversar com os vizinhos sobre o que é melhor para a cidade, para ouvir os candidatos sem edição de imagem, olho no olho e não só pela tela do celular. “A cidade está maquiada, mas a população que mais precisa da Prefeitura está abandonada, sem médicos nos postos, sem acesso ao armazém da família, sem opções de esporte e cultura, sem alguém que olhe para elas e precisamos ter essa consciência ao votarmos em 6 de outubro”, analisou.

Vice na chapa de Zezé, Dr. Genésio reforça o convite para que a população compareça ao comício deste sábado. “Estaremos todos lá, com nossos candidatos a vereador, com o nosso mascote, com nossas famílias, para falar e ouvir as famílias do Campina da Barra”, convida.