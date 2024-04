Com voz potente, cantora mirim Duda Vieira vem conquistando fãs

Com uma voz encantadora e um talento de gente grande, a cantora araucariense Maria Eduarda Padilha Vieira, de apenas 13 anos, vem surpreendo a todos por onde passa. Duda começou a fazer aula de canto em 2022, mas sua paixão pela música vem desde os 4 anos. Ainda muito pequena, gostava de assistir os vídeos da Marília Mendonça, Simone e Simaria, Nayara Azevedo, Maiara e Maraísa e também se inspirava na cantora Paula Fernandes, adorava ver ela cantando e tocando violão. Dá pra dizer que esse seu entusiasmo foi o ponto inicial para a menininha se tornar uma artista.

Hoje, Duda faz suas apresentações, tendo como carro-chefe no seu estilo musical o sertanejo, das ídolos da sua infância. Mas ela também ama cantar pop e outros estilos de música. “Tenho uma família que sempre me incentivou, está sempre do meu lado, que me leva para cantar em vários lugares e me apoia bastante. Isso me faz prosseguir focada no meu sonho, que é seguir carreira na música”, afirma.

A jovem cantora vem conquistando fãs nas apresentações em aniversários e festas. Também fez uma participação em um show do primo e também cantor Matheus Souza, no Parque Cachoeira e fez um show se apresentando sozinha na 2ª Feira Sabores da Colônia, em dezembro de 2023. “Participei ainda de alguns festivais de canto como o FLIC em santa Catarina e recital de música pela Escola Criarte. Quando comecei a cantar era muito pequena e não via dificuldade, pois levava a música como uma brincadeira em que me divertia muito. Agora quero me profissionalizar e sei que o caminho é longo”, afirma Duda.

Siga a cantora nas redes sociais: Instagram @dudacantoraoficial10

Facebook Duda Vieira e Tik Tok dudavieiracantora.