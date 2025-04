Comerciante araucariense de café fala sobre alta do produto e impacto nas vendas

O brasileiro já está acostumado a pagar caro por tudo, e o sagrado cafezinho do dia a dia não ficou fora da lista. O café virou item de luxo para muitos consumidores, que afirmam que o produto está sendo vendido ‘à preço de ouro’. Especialistas alegam que a escalada no preço do café em 2025 está diretamente ligada aos impactos climáticos severos, que provocaram quedas na produção.

Em 2024 e início de 2025, algumas das principais regiões produtoras do Brasil enfrentaram secas prolongadas, que prejudicaram o crescimento das plantas e reduziram a floração; geadas intensas, que atingiram lavouras no inverno passado, comprometendo parte da produção; chuvas irregulares, afetando o desenvolvimento dos frutos e impactando a qualidade do grão. Essa combinação de fatores reduziu a oferta de café no mercado, levando à alta dos preços.

A empresa Café Guaraú, localizada em Araucária, chega a vender mensalmente cerca de mil quilos de café artesanal. As vendas acontecem apenas no varejo, e os clientes são famílias degustadoras e apreciadores de café especial. Mesmo com as altas nos preços, o proprietário Marcelo conta que o Café Guaraú não apresentou queda nas vendas. “Pelo contrário, tivemos aumento na procura, pois nossos clientes são a maioria degustadores e apreciadores de um excelente café 100% arábico e artesanal”, relata.

Os clientes do Café Guaraú são de Araucária, Curitiba e região metropolitana, além de famílias que levam o produto artesanal para várias cidades e estados.

Marcelo confirma que o aumento significativo no preço do café foi influenciado por fatores climáticos que acabaram prejudicando as safras. “Estudos tentam entender qual situação climática teria sido o verdadeiro motivo, mas existem algumas conclusões que informam o desmatamento, as queimadas, ocasionando aumentos bruscos das temperaturas, que afetaram o desenvolvimento e crescimento dos frutos do cafezal”, ilustra.

Embora os preços do café estejam ‘salgados’ para o bolso de muitos consumidores, para outros, o produto é indispensável. Por esse motivo, Marcelo acredita que o brasileiro que gosta e aprecia um excelente café, nunca vai deixar de consumir a bebida mais famosa e degustada do mundo.

FATO INUSITADO

“Trabalhamos com café há 3 anos, em uma parceria com nossos familiares, que são produtores na Chapada Diamantina, na Bahia. Eles produzem café há mais de 130 anos, passando de geração a geração, pelos imigrantes e colonizadores judeus”, conta Marcelo.

Ao longo de todos esses anos, o empreendedor diz nunca ter presenciado uma disparada de preços de tanta proporção, envolvendo o Brasil e outros países. “Pelo que me lembro, a única vez que tivemos uma grande tragédia com relação ao café, foi na ‘geada negra’, em julho de 1975, que acabou dizimando plantações inteiras no Paraná, fazendo o preço do produto disparar. Acredito que o aumento naquela ocasião chega a ser proporcional a esse que estamos presenciando agora”, citou.

Marcelo ainda acredita que devido à demanda em exportação e o aumento no consumo de café pelos brasileiros, o preço tende a aumentar ainda mais, e deve permanecer nesse patamar pelo menos até a safra de 2026.

Interessados em conhecer mais sobre o Café Guaraú podem entrar em contato pelo fone/WhatsApp (41) 99953-9957 ou seguir a empresa no Instagram @cafeguarauofc.

