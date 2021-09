Como funciona a Capital Industrial do Sul Brasileiro?

Dubai é o que é devido aos petrodólares de uma riqueza sem igual na face da Terra, quando nos referimos a Indústria Petrolífera no Brasil o nome Petrobras vem à mente, se for no Mato Grosso, Paraná ou Santa Catarina daí Araucária se torna referência por abrigar a maior e mais valiosa planta industrial da região Sul, conhecida por REPAR, portanto Araucária só por este motivo já pode ser considerada como a Capital Industrial do Sul Brasileiro. Quando vemos um carro numa estrada se deslocando não é só o motor que é movido a petróleo, os materiais plásticos no seu interior, os pneus em contato com pista e o próprio asfalto podem todos ter sido originados na Repar. Se por outro lado vamos almoçar provavelmente não é só o gás de cozinha ou o óleo de soja, ou as enzimas dos detergentes e saponáceos que pode ter origem nesta feliz cidade de tantos recursos que até mesmo o caulim que abastece a indústria cerâmica, aquele do nosso prato de almoçar, é o mesmo caulim se aplica como carga para muitos produtos e são retirados do nosso solo sagrado de Araucária.

Ademais, somam -se a isso toda a logística do armazenamento e distribuição dos derivados do Petróleo e a coisa vai longe. Araucária também abriga em seu diversificado parque industrial plantas tão diversas como Papel e Celulose, Metal-Mecânico, Refrigeração e Ar condicionado, Extração de Óleo de Soja, Enzimas e Biotecnologia, Tintas, Fertilizantes e também produz insumos para varias cadeias produtivas como a moveleira, através das diversas plantas de resinas sintéticas, além disso os gases hospitalares também são produzidos nesta Iluminada Cidade.

As coisas estão muito interligadas nesta cidade, assim quando nosso prefeito Hissan, manda asfaltar estradas de nossa zona rural, na realidade ele esta esparramando sub produtos da nossa própria Repar.

Uma refinaria de Petróleo é o sonho de soberania de um país, pois ela alavanca toda a economia desde o setor primário, secundário, terciário e até de quarta ou quinta geração. Refinaria de petróleo ainda é o maior negócio para criar condições de conforto civilizacional para quem está se desenvolvendo e são poucos os países que possuem este tipo de indústria, assim como fabricar aviões todos querem para ganhar tempo nos negócios, mas somente meia dúzia de países conseguem dominar essa tecnologia, assim a maioria dos países são dependentes tanto da aviação quanto do petróleo, mas sem combustível nenhum avião pode alçar os céus.

Numa refinaria os produtos brotam das torres de crackeamento, e por lá mesmo são estocados em vasos esféricos se forem gasosos ou em tanques se forem líquidos. Fora da refinaria estão as empresas de armazenagem, chamadas de Distribuidoras de Combustíveis que associadas em Pool utilizam uma mesma base operacional. Temos o Pool Norte à beira da rodovia do Xisto donde Raizen com a marca Shell, Ipiranga e a Br Distribuidora concentram suas operações e também ao Norte a base privativa da Pontual Brasil Petróleo, que opera com inúmeras bandeiras petrolíferas. A Oeste da Refinaria a IDAZA, a STANG, A SADIPE e UNIBRASPE compõem as bases de inúmeras Distribuidoras de Combustíveis regionais, demonstrando a pujança econômica desta Iluminada Feliz Cidade que um dia foi só das ARAUCÁRIAS.

Texto: EDILSON BUENO

Publicado na edição 1264 – 02/06/2021