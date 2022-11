Como utilizar a tecnologia a favor da leitura

Formar bons leitores é um dos desafios da educação, principalmente com a “concorrência” com os tablets, smartphones e redes sociais pela atenção das crianças e adolescentes. Mas as gerações mais novas são nativos digitais, um termo que caracteriza os jovens que nascem em uma realidade com o amplo uso das tecnologias digitais, e a tecnologia está em suas vidas para ficar.

Na opinião da coordenadora de Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos, melhor que lutar contra a tecnologia, é utilizá-la a nosso favor. “A internet oferece uma vasta gama de títulos e conteúdo do mundo todo para ser acessado. A barreira de diferentes idiomas também é facilmente contornada com a tecnologia, o que torna o mundo realmente acessível”, comenta.

Confira alguns motivos pelos quais a tecnologia pode ser uma aliada no incentivo à leitura.

Ambiente literário virtual

Não é apenas no formato que a leitura pode estar inserida no ambiente digital. As redes sociais e comunidades virtuais são boas ferramentas para cativar leitores, principalmente entre os adolescentes. No Instagram e no TikTok, por exemplo, os Bookstagrammers e BookTokers fazem sucesso como influencers que falam sobre livros. Com resenhas, análises, trends e indicações, eles ajudam os jovens a se interessarem por um gênero ou autor.

Encontrar suas preferências literárias

As plataformas digitais também podem ajudar os jovens a descobrirem quais são seus gêneros ou tipos de narrativas preferidos, pesquisando sobre eles e tendo acesso às opiniões e comentários de outras pessoas. Isso é importante para fortalecer o hábito da leitura, já que, como apontado pela pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (2020), o gosto é o principal fator levado em conta por leitores de 5 a 17 anos na hora de escolher um livro.

Variedade que não ocupa espaço

Os equipamentos para o consumo de livros digitais e audiobooks armazenam dezenas de livros sem ocupar o espaço que tomariam de uma estante, por exemplo, permitindo o consumo de um maior número de obras literárias. Além disso, podem ser usados de variadas formas: é possível explorar bibliotecas digitais, usar aplicativos de contação de histórias e pesquisar de forma rápida as palavras desconhecidas das obras lidas.

Integração à rotina

Poder carregar um dispositivo leitor de e-book em uma bolsa pequena para qualquer lugar ou escutar um audiolivro enquanto realiza outras tarefas podem ajudar a consolidar a leitura como parte integrante da rotina.

Diversificação de métodos na escola

Quando os livros são trabalhados na escola, é possível usar a tecnologia para diversificar as atividades realizadas e promover a aprendizagem criativa. Alguns exemplos são pedir para que os alunos adaptem o conteúdo da obra para um vídeo no formato de TikTok, trabalhar a história de uma forma gamificada ou então propor um blog em que eles publiquem suas análises sobre os livros abordados em sala de aula.