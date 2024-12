Companhia Ultragaz S.A. está presente em Araucária há 48 anos

A Rodovia do Xisto, no bairro Thomaz Coelho, foi o endereço escolhido para a Ultragaz abrir uma unidade em Araucária, em 1976. Isso mesmo! Já se passaram 48 anos! Referência em inovação há mais de 80 anos, a Ultragaz traz para os brasileiros as melhores soluções de energia, sempre investindo no GLP e em novas formas de energia, para mudar a vida das pessoas e dos negócios.

Pioneira no abastecimento a granel de GLP, o gás chega direto na sua instalação. Um tanque fica no estabelecimento e um caminhão faz o reabastecimento, conforme a necessidade de cada um. A entrega é rápida, eficiente, com custo acessível e pode chegar até nos lugares mais distantes.

Seja portátil, pequeno ou larga escala, a Ultragaz tem o botijão ideal para o seu consumo. Além da facilidade e dos inúmeros canais para pedir o seu botijão, o abastecimento é rápido e seguro.

Em 2024, a Ultragaz conquistou o Selo Prata EcoVadis, reconhecendo sua excelência em sustentabilidade empresarial. Isso representa a posição da empresa entre os 15% melhores resultados globais, um avanço em relação ao Selo Bronze de 2023, que a colocava entre os 35% melhores.

Caderno Especial As 100 + de Araucária em 2024.