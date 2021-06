Compre um carro novo na Campanha Acelera Vendas da Vip Car

A Vip Car Araucária, concessionária da Renault, está com promoções imperdíveis, dentro da campanha Acelera Vendas, que acontece em todas as lojas da marca. Então, você que sonha em comprar um carro zero quilômetro, não espere, porque a hora é agora! Além da supervalorização do seu carro usado de até seis mil reais, você poderá sair da loja com um Renault novinho, com preço de nota fiscal de fábrica. E o melhor, sem ônus e sem taxas. Se ficou tentado a ter seu carro novo agora, é só procurar a loja da Vip Car Araucária e fechar negócio. São muitas as promoções, é só escolher a que melhor se encaixa nas suas necessidades.

A Vip Car, concessionária da Renault em Araucária, está na cidade desde o ano de 2013, sempre oferecendo condições arrasadoras e imbatíveis na compra do seu carro novo. A loja conta com modelos e versões que suprem as mais diversas necessidades do dia a dia, com dos valores acessíveis. O endereço é rua Agrimensor Carlos Hasselmann, nº 35, bairro Fazenda Velha.