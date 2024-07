Nesta terça-feira (09), o Popular no Trânsito está no bairro Costeira, na esquina da Rua Manoel Ribas com a Rua Carlos Zapxon, para relatar sobre as condições de trânsito. No momento, o fluxo está bastante tranquilo para quem se dirige do centro para o bairro, mas intenso no sentido contrário.