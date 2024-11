Conferência Municipal sobre Emergência Climática será realizada nesta quinta (28) no Centro Dia Idoso

Nesta quinta-feira, 28 de novembro, será realizada a XVII Conferência Municipal de Meio Ambiente, tendo como tema: “Emergência Climática — O desafio da transformação Ecológica”.

O evento possui o objetivo de abordar sobre a emergência climática, e dar a oportunidade para os representantes de diversos segmentos da sociedade falarem sobre o tema. Na Conferência, os assuntos serão debatidos em 5 eixos climáticos, sendo: Mitigação; Adaptação e preparação para desastres; Justiça climática; transformação ecológica; governança e educação ambiental.

A Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil de Araucária, com participação do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, estarão no painel “Atuação do Poder Público em Eventos Extremos”. A Procuradoria Geral do Município também participará, mas será sobre “Mercado Regulado de Carbono do Município de Araucária”.

As inscrições pode sem feitas antecipadamente de forma online ou na data do evento. Para mais informações sobre a programação e para ter acesso ao formulário de inscrição, deve-se acessar o link: https://araucaria.atende.net/subportal/meio-ambiente/pagina/xvii-conferencia-municipal-de-meio-ambiente

Serviço

O evento acontecerá no período da manhã no horário das 8h30 às 12h, e de tarde das 13h30 às 16h30, no Centro Dia Idoso, localizado na Avenida Nossa Senhora dos Remédios, n° 1073, no bairro Fazenda Velha.