A magia do Natal chegou a Araucária, juntamente com a locomotiva Maria Fumaça da concessionária Rumo. Acompanhe o exato momento de sua chegada na área rural de Guajuvira, em frente à Casa Dom Polski Wagnerów. A locomotiva voltará a passar em Araucária no dia 18 de dezembro (segunda-feira), com previsão de chegada às 22h.