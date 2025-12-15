A programação da 7ª edição do Rock do Noel, que acontecerá nos dias 20 e 21 de dezembro, na Praça da Bíblia, está repleta de atrações. O evento é beneficente e une solidariedade e música autoral, valorizando artistas locais e regionais e promovendo um Natal mais humano e comunitário

A entrada será um brinquedo e a pessoa que doar terá direito a um número para concorrer a prêmios durante os intervalos dos shows. Todos os brinquedos arrecadados serão destinados a associações e ONGs de Araucária, garantindo um Natal mais alegre para centenas de famílias. Acompanhe a programação dos shows, que acontecem das 14h às 22h nos dois dias.

APOIO E COLABORAÇÃO

A realização do Rock do Noel conta com o apoio de artistas, ONGs, associações, cooperativas, comerciantes, empresários, agentes culturais e da população de Araucária. O evento tem a parceria da Prefeitura Municipal de Araucária, que viabilizará a estrutura de palco e barracas de apoio, em sintonia com as diretrizes do Plano Municipal de Cultura (Lei nº 2725/2014), reafirmadas na Conferência Municipal de Cultura de 2025.

Os organizadores Geeh Amber, Claiton Luize, Pedro Sfendrych, Jaison de Vargas, Ely Correa de Mello, Rodrigo Maciel Stinglin e Erick Soerickmesmo) reforçam que o Rock do Noel é mais do que um festival de música, é um ato de resistência, esperança e solidariedade. “A verdadeira mensagem do Natal se revela no amor, na confraternização e na partilha. Cada brinquedo doado é um gesto de luz contra a indiferença. O Rock n’ Roll autêntico é aquele que dá voz, inspira e altera o mundo ao nosso redor”, afirmam.

Sábado (20/12)

16h – Raiz Braba (Araucária)
17h – Serenade in Darkness
(Curitiba)
18h – Tropical Drama (Araucária)
19h – Super Inferiores (Araucária)
20h – Barão Vinil (Pinhais)
21h – Banda Amber (Araucária)

Domingo (21/12)

15h – Alle & Band (Araucária)
16h – Anônimos do Rock
(Araucária)
17h – Sr. Barão (Araucária)
18h – Omega Rock (Araucária)
19h – Motorblack (Araucária)
20h – Só Verm’s (Araucária)
21h – Rusty Cage (Curitiba)

