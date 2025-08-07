O Teatro da Praça está com uma programação repleta de atrações para este mês de agosto. Na sexta-feira e sábado, dias 8 e 9, às 20h, tem apresentação da peça “Olá! Boa Noite. Tudo bem?”, da Cia. Vidas Passadas. A classificação indicativa é de 16 anos e os ingressos serão distribuídos uma hora antes do início, diretamente na bilheteria do Teatro.

Na sexta-feira (15), às 19h, os alunos da APAE Araucária comandam o palco com o espetáculo “Brasil em cena – Nossa voz, nossa vez”. Ingressos podem ser adquiridos pelo fone (41) 99858-5428. No sábado (16), às 20h acontece a apresentação da peça “Vida de Pai”, com Serginho Lacerda. Os ingressos podem ser adquiridos no site da Sympla.

Na sexta-feira (22), às 19h30, tem apresentação da Escola Criarte, com ingressos na bilheteria do Teatro. No sábado (23), às 19h e no domingo (24), às 18h, acontecem os ensaios da turma adulta de teatro, com ingressos na bilheteria do Teatro.

Na sexta-feira (29), às 19h, e no sábado (30), às 18h, o Teatro recebe o espetáculo “Música dos Povos”, com ingressos disponíveis na bilheteria, uma hora antes.

Para mais informações sobre as apresentações, o fone de contato do Teatro da Praça é 3614-7642, ou acesse o Instagram @teatrodapracaaraucaria.

Edição n.º 1477.