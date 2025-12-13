O Cartório de Registro Civil de Araucária divulgou a relação de óbitos referente aos araucarienses que faleceram entre os dias 26 de novembro e 9 de dezembro. Ao todo foram 22 mortes, sendo o dia 4 de dezembro a data com mais nomes registrados, com seis pessoas.

A pessoa mais velha que foi citada no obituário, foi Ana Silva de Oliveira, que faleceu no dia 4 de dezembro, aos 94 anos. A pessoa mais nova foi Rafael Vanzela, aos 39 anos, no mesmo dia.

NomeData NascimentoData Óbito
JOVINO PEREIRA GOMES20/08/195502/12/2025
FABIO CESAR MARQUES08/12/197726/11/2025
AUGUSTO KARAS07/05/193204/12/2025
MATILDE MATARAN RAMOS02/11/195104/12/2025
RAUL DE LA CARIDAD MOLINA FALLS17/01/196803/12/2025
ZEFERINO LEAL DOS SANTOS11/11/194604/12/2025
RAFAEL VANZELA01/08/198604/12/2025
TEREZINHA APARECIDA KOVALESKI17/11/196904/12/2025
AMILTON CORRÊA VIANA14/10/196305/12/2025
ALICE ALVES SEIXAS DE LIMA15/02/197006/12/2025
VALMIR DOS PASSOS21/08/196706/12/2025
IZALTINA MARIA GONÇALVES PEREIRA17/03/194006/12/2025
NOEMEA GOMES DE BRITO14/07/194607/12/2025
OLGA SOKOLEK KUREK30/01/194406/12/2025
ANA SILVA DE OLIVEIRA19/02/193104/12/2025
JOSÉ CARLOS DE SOUZA08/06/196706/12/2025
ANTONIO SOARES DE LIMA13/06/195905/12/2025
EDILIA SANCHEZ18/05/195409/12/2025
SEBASTIÃO DE JESUS21/12/193608/12/2025
JOSÉ LUIZ CARNEIRO01/05/195307/12/2025
ELISIA DE JESUS VERISSIMO GONÇALVES01/12/196609/12/2025
EDNA SILVA GARCIA20/01/195509/12/2025