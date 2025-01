Confira alunos araucarienses que tiraram +900 na redação do ENEM

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é uma grande oportunidade para ingressar em uma faculdade, seja particular ou pública. Mesmo com as questões de múltipla escolha, que abordam assuntos das matérias estudadas durante a escola, muitos estudantes focam seus estudos para obter uma ótima nota na redação.

Alunos dos cursinhos Argumenta Mais e Popular AJA, além dos colégios COC, Adventista e Marista, estudaram bastante e tiveram que abrir mão de muitas coisas, mas esta semana eles colheram os resultados positivos de todo esforço e dedicação.

Argumenta Mais

No total, 40 estudantes do Argumenta Mais conquistaram notas superiores a 900, sendo eles: Alan Rafaela, Aline Haiduk, Amanda Gonçalves, Ana Elisa, Ana Jaros, Beatriz Amaral, Brenda Laisa, Bruna Figura, Carlos Henrique, Caroline Laskowski, Debora Riba, Emerson Carvalho, Emilly da Veiga, Erica Aparecida, Gabi Palmas, Gabriel Figura, Gabriel Fortunato, Giovana Kucla, Gustavo Kusma, Heloisa Nakamura, João Pedro, José Felipe, Karine Ferreira, Lara Sif, Leticia Teixeira, Maria Kulig, Matheus Lecheta, Mayara Rossi, Milena Luciano, Natacha Muller, Otavio Souza, Paola Fiori, Renata Lesniowski, Ruan Beck, Tayná Veiga, Victor Vacilikiw, Yasmim Gonçalves e Ysla Leal.

A aluna Amanda Gonçalves tirou 960 na redação, e pretende cursar Psicologia. Com 18 anos, ela se formou em 2023 na Escola Prof Mario Garcia, localizada em Camboriú, Santa Catarina. Ela conta que a rotina de estudos foi dividida entre aulas teóricas, que tiraram suas dúvidas, e simulados para praticar o que aprendeu. “Sempre indico a Argumenta Mais para quem tem condições de fazer cursinho, com certeza foi um fator decisivo na minha nota”, relata.

Gabriele Palmas Kovalski, também com 18 anos, fez a formação de docentes no Colégio Szymanski e foi aprovada em Pedagogia na Universidade Federal do Paraná (UFPR). “Não foi fácil a minha rotina de estudos, pois conciliar trabalho, colégio e Enem exigiu muita persistência. Mesmo sendo a minha primeira participação nesta prova, consegui alcançar a nota 940 graças ao apoio da Argumenta Mais”, conta.

Popular AJA

O cursinho Popular AJA, criado para ajudar estudantes de baixa renda, também contou com vários alunos com mais de 900 pontos na redação. São eles: Ana Carolina, Rhayssa Viscki, Nicole Bayer, José Felipe, Alanni Ketilin, Miguel Angelo, Kauany Vitória, Maelly Tayna, Bianca Vitória e Emilly da Veiga. Além da grande conquista com o ENEM, o cursinho também bateu o recorde de aprovados para a UFPR e a UTFPR (matéria na página 11).

Com a nota de 960, a estudante Ana Carolina Siqueira da Rosa, de 18 anos, pretende cursar Farmácia na UFPR. Ela estudou no Colégio Adventista de Araucária e concluiu o ensino médio. Ana conta que além das aulas no fim de semana no cursinho, teve uma base de estudos no colégio, e também estudou bastante sozinha em casa.

Também com 18 anos, José Felipe Gonçalves Andrade concluiu o ensino médio no Colégio Estadual Cecília Meireles. Ele conquistou 340 na redação e pretende cursar Direito. José Felipe conta que sua rotina de estudos foi bem organizada, no fim de semana estudava com o cursinho, e durante a semana em casa e no curso de redação.

Colégio Adventista

Três alunos do Colégio Adventista conquistaram notas acima de 900 na redação: Guilherme Augusto, Ana Vitória e Beatriz Vieira. A aluna Beatriz dos Santos Vieira, de 18 anos, tirou 940 e pretende cursar Administração na UFPR. Ela explica que fazia duas aulas de redação por semana, além de estudar sozinha pelo YouTube e consultar frequentemente sua professora de redação.

Ana Vitória da Maia, de apenas 17 anos, estudou muito para tirar 920 na redação e cursar Educação Física na UFPR. A estudante relatou que treinava bastante a escrita, principalmente com a ajuda da professora, que passava os temas, corrigia e sanava suas dúvidas. “É uma matéria que eu sempre gostei, desde o 1º ano do ensino médio, então facilitou muito o meu aprendizado. Basicamente foi muito treino e foco para corrigir os erros”, relata.

Marista

Ao todo, cinco alunos do Colégio Marista tiraram notas superiores a 900: Bruna Denis Hreciuk, Otávio Marcelo Souza Silva, Luana Ferreira dos Santos, João Pedro de Oliveira e Sarah Allana Tulik Dybas.

João Pedro tirou 960 na redação, e pretende cursar Arquitetura e Urbanismo. Ele também é estudante do cursinho Argumenta Mais, e disse que agradece aos professores da escola e ao professor Pedro do cursinho, por suas aulas dinâmicas e interessantes. “Também procurei referências para repertórios em mídias que me atraiam mais, como filmes e jogos, além do conhecimento adquirido durante as aulas”, relata.

Sarah Dybas tem 18 anos, e tirou 940 na redação, com o objetivo de cursar Ciências Contábeis na Unifacear. Ela conta que começou a ver dicas em questão de estruturação e repertórios que poderiam ser usados. No colégio, também teve muitas aulas de redação, o que ajudou bastante.

COC

No colégio COC, foram nove alunos que conquistaram ótimas notas na redação do ENEM. São eles: Carlos Henrique Ferreira, Maria Clara Duarte Ribeiro, Isabelle Gomes de Oliveira, Yasmin Lirman dos Santos, Rodrigo Santana, Gabriele Vitória da Silva Costa, Ana Clara Domingues, Sofia Souza Peres e Isabelly Cristine Dias Faria.

Maria Clara pretende estudar direito na PUCPR ou na UFPR. Ela tirou 960 na redação, e comentou que sua rotina teve muito amparo do colégio, onde produzia cerca de 2 a 3 redações por dia. Também redigia mais algumas por semana, utilizando técnicas e macetes que a professora passava, além de estudar bastante os repertórios. “Nós tínhamos 7 aulas semanais, sendo 5 delas aos sábados e as outras 2 segunda à tarde”, descreve.

Com apenas 16 anos, Sofia de Souza tirou 960 na redação e seu objetivo é estudar Direito na PUCPR. “No começo era bem cansativo ter 11 aulas por dia, de segunda a sexta, e mais 5 aulas no sábado de redação, fora os simulados, que aconteciam em sábados alternados. Apesar de ser uma rotina puxada, com certeza valeu super a pena e eu faria tudo de novo”, se emociona.

Edição n.º 1449. Victória Malinowski.