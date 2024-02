Confira o que os araucarienses mais ouviram, viram, pesquisaram e perguntaram na internet

Em 2023, a Retrospectiva do Spotify revelou que o gênero musical mais consumido em Araucária foi, disparadamente, o sertanejo. Oito dos 10 artistas mais ouvidos pelos araucarienses pertencem a essa área musical, com exceção do 1º e 7º lugares da lista, que pertencem ao funk brasileiro.

Os dados são disponibilizados anualmente pela plataforma de áudio, destacando os principais fenômenos musicais nacionais e internacionais do período. Mas para descobrir os favoritos do ano e dicas de novos artistas, baseadas no seu gosto musical, é necessário ser usuário ativo do serviço.

Os dados apontados pela Retrospectiva do Spotify acompanham a tendência nacional, que também apontou o estilo sertanejo com o mais consumidor pelos brasileiros em 2023.

As redes sociais mais usadas

Outro dado interessante com relação aos araucarienses está relacionado às redes sociais que mais utilizaram no ano de 2023. O número mais recente das plataformas aponta que no ranking das cinco redes mais usadas o Facebook lidera, com 112.800 usuários, seguido pelo Instagram, com 105 mil, Youtube com 102 mil, Twitter com 45 mil e Tik Tok com 41 mil.

As projeções das plataformas apontam um crescimento contínuo para o ano de 2024, apontando que os araucarienses deverão migrar de preferência para o Instagram, com uma expectativa de 139.755 usuários, na sequência vem o Youtube com 135.762 usuários, Youtube em terceiro com 135.762, Facebook com 113.137, Tik Tok com 94.571 e Twitter com 59.895. Por esta projeção, é possível perceber que o Tik Tok será a rede social que mais apresentará um crescimento em 2024.

Em relação a aplicativos mensageiros, estima-se que em Araucária o WhatsApp tenha 142.566 usuários, o Telegram 68.250 usuários e o Signal 18.200 usuários.

Outras buscas interessantes

Todas as métricas mostradas nessa matéria foram coletadas pela Frame Tecnologia e Gestão da Inovação, que mapeia o comportamento do público de Araucária no mundo digital. A Frame também listou outras preferências dos araucarienses em 2023, segundo a plataforma Google. São elas:

10 filmes

1º Barbie 2º Oppenheimer 3º Velozes e Furiosos 10 4º Guardiões da Galáxia Vol 3 5º Avatar 2 6º John Wick 4 7º Besouro Azul 8º Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo 9º Five Night sat Freddy’s – O Pesadelo Sem Fim 10º Gato de Botas 2

10 séries

1º The Last Of Us 2º Loki 3º Wandinha 4º Rainha Charlotte 5º The Witcher 6º Friends 7º Outer Banks 8º Depois da Cabana 9º Todo Dia a Mesma Noite 10º The Chosen

O que é?

1º O que é intervenção federal? 2º O que é urdu? 3º O que é Hamas? 4º O que é Threads? 5º O que é anistia? 6º O que é NPC? 7º O que é Faixa de Gaza? 8º O que é intersexo? 9º O que é ChatGPT? 10º O que é febre maculosa?

Top 10 no Spotify entre os araucarienses

1º Evoque Prata, com MC Menor HR, MC Menor SG e DJ Escobar 2º Bombonzinho, com Israel & Rodolfo e Ana Castela 3º Eu Gosto Assim – ao vivo, com Gustavo Mioto e Mari Fernandez 4º Haja Colírio (feat Hugo & Guilherme) ao vivo, com Guilherme & Benuto e Hugo & Guilherme 5º Assunto Delicado – ao vivo, com Guilherme & Benuto e Xand Avião 6º Pactos – ao vivo, com Matheus & Kauan e Jorge & Mateus 7º Casei com a Putaria, com MC Paiva ZS, MC Ryan SP e Kotim 8º Beijo de Glicose – ao vivo, com Diego & Victor Hugo e Jorge & Mateus 9º Regras – ao vivo, com Jorge & Mateus 10º Roça em Mim, com Zé Felipe, Ana Castela e Luan Pereira

Por que?