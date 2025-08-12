Araucária acaba de sediar um dos maiores encontros de formação docente do Paraná. Organizado pelo Instituto Conhecer, o Congresso Conhecer PR recebeu, de 28 de julho a 4 de agosto mais de 2 mil participantes no Acqua Park. O seminário promoveu uma imersão em temas relevantes para a prática pedagógica, com ênfase em inclusão, neurodesenvolvimento e inovação na educação infantil e fundamental.

Congresso Conhecer fortalece a valorização docente em Araucária
Foto: Ize Cavalheiro.

O Congresso atuou de forma integrada com a Semana Pedagógica da Rede Municipal de Ensino de Araucária, ampliando o alcance das atividades de formação e promovendo um espaço de escuta e troca entre profissionais da educação. Para Tatiana Assuiti, vice-prefeita e secretária de Educação de Araucária, o “Congresso Conhecer foi um verdadeiro presente para a nossa rede de ensino. Uma formação de altíssimo nível. É emocionante ver tantos profissionais reunidos, comprometidos com o futuro da educação”. Ela destacou a qualidade das discussões, a escolha dos temas e a importância de valorizar os profissionais que atuam diretamente nas escolas. ”Saio desse congresso ainda mais confiante de que estamos no caminho certo: valorizando quem faz a educação acontecer”, afirmou.

O diretor do Instituto Conhecer, Vicente Falcão, celebrou a receptividade do público paranaense. “Escolhemos esse caminho para levar o congresso ao Paraná e ficamos muito felizes com a acolhida. Apesar do frio desta terra, o calor humano foi imenso”, disse. Segundo ele, o evento foi planejado com atenção aos detalhes, desde a infraestrutura até a escolha dos palestrantes, com foco na qualidade da experiência dos educadores. “Já colhemos as avaliações dos participantes e estamos prontos para organizar um congresso ainda mais expressivo em 2026”, adiantou.

Foto: Ize Cavalheiro. Vicente Falcão, diretor do Instituto Conhecer, Tatiana Assuiti, palestrante Dalmir SantAnna e Rosimary Falcão, do Inst. Conhecer.

Para a diretora-geral da Secretaria Municipal de Educação de Araucária, Delma Cavalheiro Andrade, a participação dos professores foi marcada pela expectativa de atualização profissional. “Há alguns anos não tínhamos a possibilidade de conferir nossos conhecimentos com nomes tão importantes da educação nacional. Esse momento de reflexão já modifica a prática pedagógica. Um olhar mais atento sobre a atividade, sobre a criança, já traz mudanças”, comentou.

Inclusão e educação

A temática da inclusão esteve no centro dos debates. A professora Ester Assis conduziu a palestra sobre Neurodesenvolvimento e Educação Especial, enfatizando a importância de uma abordagem multisensorial na aprendizagem. “Falamos sobre ampliar nossa visão e escuta, e sobre como adaptar materiais para que todas as crianças, independentemente de suas necessidades, estejam realmente incluídas em sala de aula”, explicou. Ela ressaltou que os avanços da neurociência oferecem novas possibilidades de acesso ao conhecimento, respeitando os diferentes processamentos cerebrais dos alunos.

Foto: Ize Cavalheiro. Leandro Karnal foi a principal atração da edição deste ano do Congresso.

A coordenadora de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação, Raquel Zanon Belniaki, destacou que o Congresso proporcionou um momento de aprimoramento das práticas já desenvolvidas pelas equipes. “Temos profissionais especializados que atuam diretamente com as crianças no contraturno. Com essa formação, acredito que retornam às salas de aula mais motivados e com novas ferramentas para o segundo semestre”, afirmou.

Para muitos professores, como Dahiani Somensi, a experiência foi a concretização de um aprendizado que vinha sendo acompanhado virtualmente por lives do Instituto Conhecer desde 2020. “Poder ver de perto o Congresso foi muito enriquecedor. A palestra sobre inclusão nos fez refletir sobre como todos precisam estar juntos, em primeiro lugar”, relatou.

Foto: Ize Cavalheiro. Marcia Amplatz no Congresso Conhecer.

O Congresso Conhecer em Araucária consolidou-se como um espaço essencial de valorização e formação continuada para os educadores. Dessa forma, refletiu o compromisso do município com a qualidade da educação e com a construção de uma rede cada vez mais preparada para os desafios contemporâneos.
