A presença da Connectsul em Araucária tem transformado a forma como pessoas e empresas se conectam, abrindo caminhos para novos mercados e oportunidades. Com quase três décadas de atuação, a empresa se consolidou como referência em qualidade e inovação em internet.

Nos últimos anos, a Connectsul tem sido reconhecida pela opinião popular como a melhor internet de Araucária, resultado do compromisso, dedicação e atendimento próximo dos seus clientes.

Ao chegar no município, a Connectsul trouxe muito mais do que tecnologia: trouxe possibilidades. Hoje, empreendedores locais podem alcançar clientes em diferentes regiões do país e do mundo, trabalhadores remotos encontram na conexão de internet Connectsul, a segurança necessária para suas atividades, e famílias têm à disposição uma rede que garante entretenimento, estudo e comunicação em tempo real.

Para a Connectsul, investir em Araucária é também investir no futuro da região. A ampliação do mercado digital, possibilitada pela internet de alta qualidade, fortalece o comércio local, gera empregos e cria um ambiente de desenvolvimento contínuo.

Além disso, a Connectsul aposta em um modelo de atendimento próximo e humano, valorizando cada cliente como parte da sua história. “Nosso compromisso é conectar vidas e transformar realidades”.

Com internet de alta performance, telefonia ilimitada e mais de 100 canais de TV, a Connectsul mostra que estar conectado hoje é muito mais do que navegar: é construir oportunidades e criar novas histórias.

