Conseg promove encontro para debater a violência contra a mulher

Na próxima quarta-feira, 10 de abril, às 18h, Araucária irá receber um encontro promovido pelo Conselho Comunitário de Segurança – Conseg, que terá como tema a violência contra a mulher. O evento acontece no auditório da Aeciar, com participação gratuita.

O objetivo é conscientizar as mulheres e sensibilizar a sociedade araucariense sobre o crescente número de ocorrências no Município envolvendo a Lei Maria da Penha, abordando desde a violência doméstica até casos cujo desfecho é o feminicídio.

“Só em 2023 foram realizados pela Guarda Municipal de Araucária 1.071 atendimentos de violência doméstica, com 4.641 pedidos de medidas protetivas e 268 casos de quebras de medidas. O primeiro trimestre de 2024 nem terminou e Araucária já registrou, até o momento, 276 atendimentos de mulheres vítimas de violência doméstica e a Patrulha Maria da Penha já realizou 1.054 pedidos de medida protetiva”, ilustra Marilu Piancor de Oliveira, presidente do Conseg.

O encontro tem o apoio da Secretaria de Estado da Segurança Pública, e contará com a participação dos poderes Executivo e Legislativo municipal, bem como do Poder Judiciário e Ministério Público. As forças de segurança que atuam em Araucária, como a Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal, apresentarão os trabalhos que vem desenvolvendo na defesa das mulheres e no combate à violência doméstica, e os resultados já alcançados.

De acordo com Marilu, este encontro será um momento importante para a mulher araucariense conhecer seus direitos. “Será uma grande corrente de solidariedade e uma rede de proteção e conscientização, onde as mulheres serão a prioridade do encontro, e a pauta principal desse movimento. O evento é gratuito e todas as mulheres estão convidadas a participar”, disse.

Para mais informações, o telefone para contato é o (41) 99777-5329, em horário comercial.