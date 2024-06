Contribua com a Campanha de Inverno do grupo Amigos Solidários Araucária

Com a chegada do inverno e das baixas temperaturas, a solidariedade se torna essencial para aquecer os corações e salvar vidas. Para as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social, as doações de agasalhos podem fazer a diferença entre passar frio e ter um pouco de conforto durante os dias mais gelados. No entanto, é importante fazer isso de maneira responsável para garantir que as doações sejam úteis, ou seja, devemos doar aquilo que nós mesmos usaríamos e não itens que deveriam ir para descarte.

Pensando nisso, o grupo de voluntários Amigos Solidários de Araucária está fazendo uma Campanha de Inverno, cujo objetivo é arrecadar cobertores, agasalhos, calças, blusas, calçados, meias e toucas, que serão destinados aos moradores de várias comunidades.

“Já recebemos cerca de São 150 pedidos de ajuda até agora, vindos de cinco comunidades diferentes. Sabemos que nos próximos dias o frio vai aumentar, então decidimos fazer essa campanha relâmpago, para poder atender essas pessoas que estão precisando de agasalhos nesse momento”, disse a voluntária Léo. Para conhecer as ações do grupo de voluntários, acesse o Instagram @amigossolidario_araucaria

As doações podem ser entregues no Salão Versatyly, localizado na rua Artur Ferreira, 158, no bairro Campina da Barra. Se você não puder levar sua doação até o ponto de coleta, os voluntários irão buscar na sua casa, basta entrar em contato pelos fones (41) 41 99916-1324, falar com Léo; ou (41) 999588-7383, falar com Kelly.