O Coral Municipal de Araucária foi homenageado no evento “Araucária Que Queremos”, na última quarta-feira, 17 de setembro, na sede da Associação das Empresas da Cidade Industrial de Araucária (AECIAR).

A cerimônia foi aberto ao público e contou com a presença de familiares, amigos e autoridades. Além do coral, outras instituições e personalidades também receberam Menções Honrosas.

Criado há 12 anos, o Coral Municipal é regido pela maestrina Cris Beckhauser e tem sua sede na Casa da Cultura. Ao longo de sua trajetória, o grupo tem representado Araucária em importantes festivais nacionais e internacionais. Entre eles, o Festival de Internacional de Corais – COROSFEST, em Cascavel, nas edições de 2023 e 2024, e o 5º Festival de Corais de Joinville, em 2025. Ainda neste ano, o coral participará do 1º Festival de Corais de São José dos Pinhais e 18º Encontro de Corais, no próximo dia 20 de setembro.

A homenagem no evento “Araucária Que Queremos” reconhece o impacto cultural e artístico do Coral na vida da comunidade araucariense. Além de receber a honraria, o grupo realizou uma apresentação especial durante a cerimônia.