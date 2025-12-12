Na sexta-feira (12), às 20h, o Teatro da Praça recebe o concerto de encerramento da Temporada 2025 do Coral Municipal de Araucária: “O Amor é Ação”. A entrada é gratuita e os ingressos serão distribuídos na bilheteria do Teatro da Praça uma hora antes do início do evento, conforme disponibilidade de lugares.

A apresentação reúne o repertório trabalhado ao longo do ano e propõe uma reflexão sensível sobre o amor como prática transformadora. O espetáculo é inspirado no livro “Tudo Sobre o Amor”, de Bell Hooks, obra em que a autora reforça que o amor é um gesto ativo – uma escolha cotidiana que transforma relações e fortalece a responsabilidade coletiva. A partir desse propósito, o concerto conecta cada música apresentada a um dos 13 capítulos do livro, estabelecendo diálogos entre arte, afeto e reflexão social. Segundo a maestrina Cris Beckhouser, a proposta artística orientou todo o processo de criação ao longo do ano. “Foram escolhidas músicas que conversam com esses temas, permitindo que o público vivencie, por meio da música, o que a autora expressa em palavras”, explica.