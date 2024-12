Coral Teen CAAR lança documentário de retrospectiva dos projetos realizados durante 2024

O Coral Teen do Colégio Adventista de Araucária realizou um documentário que mostra os bastidores de produção dos projetos realizados ao longo do ano de 2024. No documentário ‘Harmonia em Movimento’, foi mostrado o processo produtivo de três projetos: o single ‘Mamãe em Meu Coração’, o EP ‘Praise’ e o EP de Natal ‘Um Milagre Aconteceu’. “São imagens de bastidores que mostra como que funciona o trabalho com o coral. Temos imagens do processo de arranjo, da gravação no estúdio, gravação com o coral no auditório do colégio, imagens de ensaios, dos bastidores das filmagens e do videoclipe”, explica o regente e professor Daniel Derevecki.

Por se tratar de um coral realizado em uma instituição escolar, além da produção artística, também existe uma preocupação pedagógica. Daniel explica que o objetivo é ajudar a desenvolver no estudante, o senso de trabalho coletivo, o senso de disciplina, a responsabilidade e compromisso. “Por se tratar de uma escola confessional, também temos o objetivo de promover os valores cristãos, o amor a Deus, que procuramos colocar em tudo aquilo que fazemos”, descreve Derevecki.

Além do documentário publicado no dia 13 de dezembro no canal do YouTube ‘Coral Teen CAAR’, também foi lançado quatro clipes, sendo as músicas que fazem parte do EP ‘Praise’, as músicas ‘Holy, Holy, Holy’ e ‘Oh Happy Day’, e as músicas do EP de Natal ‘Um Milagre Aconteceu’. “Essas músicas estão inseridas no documentário, mas também saíram separadamente no canal do YouTube. Também estamos fazendo a publicação do documentário em cortes no Instagram, para as pessoas terem mais noção do como funciona”, diz Daniel.

Ele comenta que a ideia principal é mostrar que o trabalho com o coral, que possui a média de 140 corista, passa por uma série de processos, desde a preparação vocal do solista, o tempo em que leva a gravação e como funciona a gravação de uma base vocal no estúdio, entre outros.“Como regente, espero que o coral seja uma experiência significativa na vida dos estudantes. Que quando saírem da escola, que eles possam olhar para trás e sentirem que viveram uma experiência única. Desse modo, surge um ponto importante, que a prática no coral desperta o interesse em outras áreas”, relata.

Serviço

O documentário ‘Harmonia em Movimento’ pode ser acessado pelo canal do YouTube do Coral Teen CAAR pelo link: https://youtube.com/@coralteencaar?si=auvNvRZGYDVBaP3gPara acompanhar outros projetos do Coral, bastar seguir o Instagram @coralteencarr, ou o regente Daniel Derevecki pelo Instagram @danielderevecki.Atualmente, Daniel está no processo de gravação em versão de saxofone da música ‘The Prayer’ de Andrea Bocelli e Celine Dion. A filmagem do clipe será no dia 26, e o lançamento acontecerá no dia 29 de dezembro.