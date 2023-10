Uma verdadeira força tarefa do bem resultou no salvamento de um morador do bairro Capela Velha que havia sofrido um acidente vascular cerebral. O caso aconteceu neste sábado, 14 de outubro, na rua Arthur Kicote e exigiu que Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e SAMU trabalhassem conjuntamente para retirar a vítima devidamente estabilizada do andar superior do sobrado onde residia. Veja o vídeo do resgate