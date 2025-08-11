O espetáculo “Brasil em Cena – Nossa Voz, Nossa Vez”, que será apresentado pelos alunos da APAE Araucária na sexta-feira, 15 de agosto, às 19h, no Teatro da Praça, ainda tem ingressos disponíveis. Quem ainda não adquiriu, deve se apressar, porque o espetáculo é imperdível. O valor é R$20,00 e mais um 1kg de alimento não perecível.

Os alunos vão se apresentar ao vivo e também através de vídeos gravados antecipadamente, contando a história e a cultura do Brasil. Para garantir seu ingresso, é só entrar em contato pelo WhatsApp da APAE 41 9858-5428.

