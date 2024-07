Costeira e Jatobá vencem de goleada na estreia e seguem firmes na competição

Os times araucarienses Favela Costeira e Favela Jatobá arrasaram na estreia da Taça das Favelas, após vencerem seus adversários no domingo (14/07). Com isso, se mantiveram firmes na maior competição de futebol entre favelas do mundo. O Costeira goleou a equipe da Vila Macedo por 5X0 e o Jatobá também venceu de goleada a Vila Nova Esperança, fechando o placar em 5X2. A tabela dos próximos jogos ainda não foi divulgada.

Também representando Araucária no campeonato, o Favela Tupy acabou sendo derrotado na estreia para o Favela Vila Torres, por 2X1. O Favela Favorita, outro time da cidade, também não seguiu adiante após ser derrotado nos pênaltis no domingo passado (07) para o Favela Jardim Claudia. Lembrando que a Taça tem um número expressivo de times participantes e por isso os jogos acontecem no sistema mata-mata, ou seja, quem perde é eliminado.

Pela primeira vez Araucária participa da competição com um time feminino. É o Favela Tupy, que fará sua estreia no dia 04 de agosto, às 9h30, contra o Favela Caiçara Antônia.

A Taça das Favelas é organizada pela CUFA desde 2012. No Paraná, a primeira edição aconteceu em 2018, com 48 equipes e mais de mil jovens. Nos anos de 2020 e 2021 a competição não foi realizada devido à pandemia, e retornou em 2022. Em 2023 registrou o dobro de favelas participantes.

