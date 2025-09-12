A equipe 50tinhas do Costeira FC está confiante no título da Copa da Amizade de 2025. Na quarta rodada do quadrangular 2, realizada no dia 30/08, empatou com o Mocidades em 1X1, porém manteve a liderança da chave com 8 pontos, atrás do Roma que tem 7 pontos, Mocidades está em terceiro com 4 pontos, e Iguaçu em quarto com 3 pontos.  

No quadrangular 1 a classificação é a seguinte:  Piraquara em 1º lugar com 12 pontos, 2º Roça Grande com 5 pontos, 3º AA União com 4 pontos, e 4º Ipiranga com um ponto. Conforme regulamento do campeonato, os confrontos das semifinais ficarão da seguinte forma: 1º colocado do quadrangular 1 contra o 2º lugar do quadrangular 2, e 2º colocado do quadrangular 1 contra o 1º lugar do quadrangular 2.

No próximo sábado (13/09), em rodada que foi remarcada por conta do feriado prolongado de 7 de setembro em Curitiba, o Costeira enfrentará o Roma, adversário direto na disputa do primeiro lugar da chave. A partida será às 8h45, no Centro Esportivo Costeira. Esta será a 5ª e penúltima rodada do quadrangular 2.