Costeira joga pelo 2º empate nas semifinais para brigar pelo troféu

No sábado (05/10), em jogo válido pela semifinal da Copa da Amizade, a equipe do Costeira FC, única representante de Araucária que permanece na competição, empatou em 0X0 com o Mocidades de Pinhais. O jogo foi bastante disputado e o Costeira perdeu grandes oportunidades, não conseguindo abrir o placar.

Ainda no primeiro tempo o árbitro marcou um pênalti inexistente do goleiro Ego do Costeira sobre o atacante da equipe do Mocidades, porém o goleiro defendeu a cobrança e o placar final permaneceu no empate.

No próximo sábado (12), não haverá rodada devido ao feriado de Nossa Senhora Aparecida. A bola volta a rolar no sábado seguinte (19), às 9h45, com a segunda partida da semifinal. Dessa vez o Costeira recebe a equipe do Mocidades em casa e joga por um empate para chegar à grande final. Se conseguir a vaga, o time araucariense enfrentará o vencedor do jogo entre Roça Grande X Piraquara, que também será no dia 19, às 9h45, na Arena das Águas.

Edição n.º 1436.