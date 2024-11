Cuidado com os golpes: o que saber antes da Black Friday

Para muitos, a Black Friday é sinônimo de descontos incríveis. Para os criminosos cibernéticos, contudo, ela é uma das principais temporadas para fazer novas vítimas. Com o aumento das transações online e o frenesi de consumo, eles encontram um terreno fértil para aplicar golpes.

Por isso, é fundamental que os usuários redobrem a atenção e fiquem atentos aos tipos de fraudes listados a seguir, garantindo que suas compras sejam não apenas vantajosas, mas também seguras durante a temporada.

1. Lojas online falsas

Um golpe comum envolve a criação de sites falsos de comércio eletrônico imitando marcas conhecidas para enganar os consumidores. Esses sites podem ser quase idênticos aos legítimos, com diferenças sutis, especialmente na URL. Por isso, antes de finalizar suas compras, é essencial verificar cuidadosamente o endereço da página e prestar atenção a erros de grafia ou caracteres incomuns que possam indicar uma fraude.

2. Anúncios em redes sociais

Outra forma frequente de atrair vítimas para sites fraudulentos é através de anúncios nas redes sociais, geralmente promovendo produtos a preços incrivelmente baixos. Distinguir esses anúncios dos que são legítimos pode ser desafiador, por isso, é recomendável que os usuários tomem cautela ao encontrar mensagens do tipo. Idealmente, deve-se comprar apenas de varejistas oficiais e conhecidos e evitar clicar em ofertas boas demais para ser verdade.

3. E-mails de phishing

Além das redes sociais, os golpistas também atacam consumidores por e-mail, simulando mensagens oficiais de lojas ou notificando-os de que a sua conta foi violada, induzindo-os a clicar em links maliciosos. Outra tática comum é oferecer promoções tentadoras que direcionam a sites falsos. Esses e-mails são frequentemente orquestrados com base nas atividades online dos usuários, monitoradas por criminosos que exploram redes desprotegidas, como o Wi-Fi público. É por isso que o uso de redes virtuais privadas (VPNs) é tão importante, afinal a proteção dos seus dados pessoais em tais conexões é justamente para que serve uma VPN.

4. Pagamentos por vales-presente

Muitas vezes, quando os golpes são perpetrados com transações bancárias confiáveis, como cartões de crédito, as vítimas conseguem reaver o valor perdido e fazer com que os criminosos sejam identificados. Pensando nisso, os golpistas agora estão solicitando vales-presente como forma de pagamento em seus esquemas, já que esses são dificilmente recuperáveis ou rastreáveis. Portanto, ao receber pedidos de vales-presente de mensagens supostamente de membros da família, amigos ou instituições de caridade, o usuário deve ficar alerta e desconfiar.

5. Pedidos de caridade

Com a proximidade do Natal, o espírito de solidariedade entre os brasileiros aumenta – o que, infelizmente, também os torna mais vulneráveis a golpes. Criminosos aproveitam essa época para lançar ataques, seja nas redes sociais ou por e-mails de phishing, frequentemente solicitando doações para falsas instituições de caridade. Para evitar cair nessas armadilhas, a melhor prática é buscar diretamente a organização que deseja apoiar e realizar a doação por meio de canais oficiais, evitando intermediários duvidosos.

6. Aluguel de temporada

Aproveitando o aumento na procura por hospedagens e pacotes de viagem, golpistas também exploram esse nicho para aplicar golpes. Uma tática frequente é a divulgação de anúncios falsos de aluguel por temporada ou a oferta de férias “gratuitas” que, na verdade, envolvem cobranças ocultas. Para evitar esses problemas, especialistas recomendam optar por empresas de confiança e desconfiar de ofertas excessivamente atraentes.

A Black Friday é uma ótima oportunidade para encontrar bons negócios, mas exige atenção redobrada. A regra de ouro é adotar uma postura cética: mesmo na maior temporada de promoções, ninguém faz milagres. Se uma oferta parece boa demais para ser verdade, é provável que seja um golpe.