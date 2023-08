Culto para Jovens da Igreja Adventista do Thomaz Coelho abre as portas para toda a comunidade

O culto para jovens, organizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Thomaz Coelho, será realizado no próximo sábado, dia 5 de agosto, a partir das 19h30, e está aberto a todos os jovens da comunidade. Com uma programação envolvente e inspiradora, o culto tem como objetivo proporcionar um momento de reflexão, louvor e confraternização não apenas para os jovens, como também pessoas de todas as idades.

Não é necessário realizar inscrição prévia, basta comparecer ao local do evento no horário indicado e aproveitar esse momento único de comunhão e espiritualidade com os jovens da região. A IASD está localizada na rua Emílio Voss, 179, no bairro Thomaz Coelho.

Nina Santos

Edição n. 1374