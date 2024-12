Das pistas de motocross para o tatame, Emanuelle se destaca no jiu-jitsu

De um esporte onde cair significa perder tempo nas pistas, para os tatames, onde a luta se resume no chão, Emanuelle Ribeiro de Souza, 12 anos, vem escrevendo sua história no jiu jitsu. Com apenas dois anos de treinos e um ano e meio competindo, a atleta coleciona títulos, grande parte são troféus que ganhou no motocross, e agora iniciou a coleção de medalhas no jiu-jitsu.

Emanuelle luta na categoria infanto juvenil faixa cinza e ao longo de 2024 foi campeã nas 4 etapas do Campeonato Paranaense, onde finalizou suas adversárias, e em outubro também foi campeã no Sul Brasileiro. “Ela ama as competições, e se mantém focada para mostrar seu potencial nos tatames. Ela tem 13 medalhas, nove de 1⁰ lugar, uma de 2⁰ lugar e três de 3⁰ lugar, estas últimas conquistadas nas Copas Regionais, quando começou a competir”, relata o pai Willian.

Para o ano de 2025, a atleta já tem alguns compromissos na sua agenda de competições: vai lutar no Campeonato Brasileiro em junho, em Barueri (SP), já treinando para esta competição de nível nacional; e lutará no Pan kids, um campeonato de nível internacional. “Um sonho custa caro, mas desistir custa um sonho!”, finaliza Emanuelle.

