Delegacia da Mulher de Araucária prende pai que estuprava a própria filha

Está preso preventivamente o homem de 45 anos que estuprava a própria filha, de apenas 13 anos. A prisão foi efetuada pela equipe da Delegacia da Mulher de Araucária na noite desta sexta-feira, 17 de janeiro.

De acordo com informações do delegado titular da Delegacia da Mulher de Araucária, Eduardo Kruger, o caso chegou ao seu conhecimento após denúncias da mãe adolescente. “A mãe encontrou no celular de seu marido as fotos que ele tirava da própria filha enquanto praticava os atos criminosos”.

O delegado explicou que tão logo o caso chegou ao seu conhecimento e diante da robustez das provas trazidas pela mãe ele imediatamente solicitou ao Juízo da Vara Criminal de Araucária a prisão preventiva do criminoso. “O pedido foi atendido pelo Poder Judiciário e, de posse do mandato, imediatamente diligenciamos até o local onde ele estava trabalhando, no bairro Fazenda Velha, e o detivemos”, detalhou.

Ainda conforme o delegado, após a prisão, o pai foi levado até a Delegacia para ser interrogado e acabou confessando a prática do crime. “Ele permanecerá preso durante a instrução do processo e, caso seja condenado, pode ficar até 15 anos detido”, acrescentou.

Também conforme informações da Delegacia, a família é originária de Alagoas e desde que chegou a Araucária estava residindo no bairro Capela Velha, sendo que ainda não se sabe há quanto tempo os abusos ocorriam.

Nota da Redação

Em situações de crimes sexuais envolvendo pai e filha o nome e foto do preso não são divulgados. Isto acontece para que haja a correta preservação da identidade da vítima.