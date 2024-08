Delegacia investiga caso de motorista de aplicativo violentada e roubada em Araucária

Na última segunda-feira, 19 de agosto, uma motorista de aplicativo acabou sendo vítima de abuso sexual, e em seguida teve seu carro roubado. A situação aconteceu quando ela aceitou uma viagem de um casal em Curitiba, que estava indo para o Hospital do Rocio, em Campo Largo.

No meio do caminho, eles convenceram a condutora a pegar um atalho pela região de Taquarova, área rural de Araucária. Trabalhando em conjunto, o casal passou uma substância não identificada na boca da vítima, enquanto enrolavam uma corda em seu pescoço, fazendo consequentemente a motorista desmaiar.

Enquanto estava desacordada, a vítima foi violentada e abandonada ainda na área rural. Ao acordar, ela percebeu a situação de roubo e violação, e pediu ajuda para moradores da região, que imediatamente acionaram a Polícia Militar de Araucária. Ela foi encaminhada para o Hospital das Clínicas, em Curitiba, para atendimento e perícia médica.

Na última terça-feira, por volta de 5h50 da manhã, uma equipe da Guarda Municipal de Araucária encontrou o carro da vítima, sendo um Renault Kwid de cor branca. Os agentes estavam realizando um patrulhamento pela rua Antônio Cândido Nascimento, no bairro Fazenda Velha, quando avistaram o veículo com os vidros abertos.

Ao verificarem a placa via Sistema SESP, eles encontraram um alerta de furto/roubo. Os agentes entraram em contato com um policial judiciário que estava de plantão, que informou que o carro precisaria passar por uma perícia criminal.

A equipe da GM ficou no local até a chegada do perito criminal com papiloscopistas. Após os procedimentos necessários serem realizados, o veículo foi guinchado e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Araucária. A ocorrência continua sob investigação policial.