Delegacia pede ajuda para identificar Cruze preto envolvido em suposto racha que matou irmãos Rybinski

A Delegacia de Polícia Civil de Araucária abriu nesta segunda-feira, 1º de março, inquérito para apurar em que circunstâncias se deram o acidente que vitimou faltamente os irmãos Carlos José Rybinski (45 anos) e Moacir José Rybinski (40 anos), na noite do último sábado, 27 de fevereiro, no cruzamento da Avenida Archelau de Almeida Torres com rua Capivari, no bairro Costeira.

Uma das primeiras diligências que vêm sendo feitas pela equipe do delegado Tiago Wladika é identificar um veículo de cor preta, muito possivelmente um Cruze, que aparece nas imagens de câmeras de segurança instaladas em imóveis ao longo da Archelau. O veículo está sempre ao lado do Fiat Palio amarelo que, na esquina com a rua Capivari, atingiu a Fiat Strada em que estavam os irmãos mortos. A suspeita é de que o Cruze e o Palio estariam participando de um racha.

De acordo com a Delegacia, qualquer pessoa que tenha informações que possam ajudar na identificação da placa do Cruze ou mesmo de seus ocupantes devem ser repassadas à DP pelo telefone 41 3641-6000. Essas informações podem ser fornecidas de maneira anônima.

Motorista identificado

Também conforme informações da DP já houve a identificação dos três ocupantes do Palio, inclusive o que estava ao volante. O trio segue internado no Hospital do Trabalhador, em Curitiba. Porém, nenhum deles corre risco de morte.