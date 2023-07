A ação foi realizada ontem (10) em uma operação conjunta da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e do Delegado Matheus Laiola no município de Araucária.

Conforme noticiado pelo jornal Popular do Paraná no último domingo (09), a gatinha foi vítima de tiros de chumbinho no bairro Costeira. Atualmente, a felina está estável. O homem acusado de realizar os disparos será responsabilizado por todas as despesas decorrentes do tratamento.