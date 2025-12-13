O Departamento de Trânsito de Araucária divulgou um relatório de todas as ações desenvolvidas no mês de novembro, com o objetivo de deixar a população atualizada sobre tudo que acontece no setor.

“Novembro foi um mês de muito trabalho, dedicação e resultados concretos. Os números apresentados no relatório representam muito mais do que estatísticas, representam o esforço coletivo, a dedicação de cada servidor e o desejo sincero de construir uma cidade mais segura e humana”, afirma Renato Pedro Krupa, diretor do Departamento de Trânsito.

Na ‘área de engenharia e sinalização’, foram feitas melhorias importantes nas vias da cidade, como a instalação de dezenas de placas, implantação de defensas metálicas, reparos e manutenções em semáforos e conclusão de serviços de pintura e revitalização que contribuem diretamente para a segurança de motoristas e pedestres. “Tivemos também a sinalização completa do estacionamento da Ciretran e a readequação de vias importantes, como a Rua Luiz Stygar, ações que fazem diferença no dia a dia de quem circula pela nossa cidade”, explica Renato.

O setor de ‘autoridade de trânsito’ esteve presente em eventos, organizou fechamentos de ruas, emitiu autorizações e prestou todo o suporte necessário para que cada atividade ocorresse de forma segura e organizada. Já no ‘atendimento ao cidadão’, a equipe trabalhou intensamente, emitindo credenciais, analisando recursos, orientando motoristas e ouvindo as demandas de quem procurou o departamento. “É um trabalho muitas vezes silencioso, mas essencial para que as pessoas sintam confiança e acolhimento ao buscar o serviço”, comenta o diretor.

Ele ainda destaca o trabalho dos ‘agentes de trânsito’, que estiveram diariamente nas ruas registrando ocorrências, atendendo sinistros, monitorando veículos abandonados, acompanhando eventos e reforçando a Operação Escolas. Para Renato, são profissionais que enfrentam sol, chuva, trânsito pesado e situações difíceis, sempre com o mesmo propósito: proteger vidas e garantir que todos possam se deslocar com tranquilidade.

“Não posso deixar de mencionar algo que considero fundamental: as ações de educação para o trânsito. Ao longo do mês, nossas equipes estiveram presentes em escolas, empresas e eventos, conversando com crianças, jovens e adultos. Acreditamos que a transformação no trânsito começa pela conscientização, e cada palestra, cada atividade, cada conversa é uma semente plantada para um futuro mais seguro. Essa aproximação com a comunidade é, para nós, motivo de grande orgulho”, reforça Renato.

Acompanhe a seguir a lista das atividades e serviços executados pelo Departamento de Trânsito de Araucária do mês de novembro.

ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO

  • 71 instalações de placas em geral (vagas),
  • 1 instalação de poste de semáforo,
  • 7 reparações de semáforos,
  • 10 operações corta-fios,
  • 1 pintura de travessia elevada,
  • 18 pinturas de legendas em vagas (diversas),
  • Sinalização completa do estacionamento da Ciretran (1 dia),
  • Pré-marcação e pintura completa da rua Luiz Stygar em Capoeira Grande (2 dias),
  • 20 instalações de defensas metálicas,
  • 166 trâmites de processos e ofícios diversos,
  • 4 serviços de apoio a processos de licitação,
  • Apoio a evento no Parque Cachoeira (4 dias).

AUTORIDADE DE TRÂNSITO

  • 6 fechamentos de ruas,
  • 11 apoios a eventos,
  • 23 emissões e liberações de estacionamento para carga/descarga, mudanças e concretagens.

ADMINISTRATIVO – ATENDIMENTO AO PÚBLICO

  • 71 emissões de credenciais de idosos e PNE,
  • 120 processos de indicação de condutor e recursos de defesas,
  • 22 solicitações de boletins de ocorrência,
  • 5 processos de solicitações de melhorias na sinalização,
  • 4 processos de solicitações de autorização especial de trânsito,
  • 129 atendimentos de informações.

AGENTES DE TRÂNSITO

  • 41 registros de sinistros,
  • 290 atendimentos,
  • 989 autos de infração emitidos,
  • 31 operações em escolas e CMEIs,
  • 12 acompanhamento de eventos,
  • 6 monitoramentos de veículos abandonados.

Edição n.º 1495.