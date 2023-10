Na tarde desta quarta-feira (27) a Guarda Municipal foi acionada para atender um caso de homicídio no bairro Passaúna.

Conforme primeiras informações coletadas com os agentes, o crime ocorreu entre cunhados após um desentendimento. O autor fugiu do local, mas o mesmo foi localizado no bairro Tatuquara.

Assista a live que realizamos no local para ficar mais informado.