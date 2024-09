Dia da Independência do Brasil será marcado com céu claro e temperatura chegando a 27°C

De acordo com a previsão divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a temperatura voltará a aumentar a partir deste sábado (07), dia da Independência do Brasil.

Nesta sexta-feira, 06 de setembro, o céu está nublado e a temperatura está fria, com a mínima sendo de 8 °C e a máxima de 19 °C. A umidade está por volta de 70% e 99% e as rajadas de vento podem atingir 30 km/h. A temperatura atingirá a máxima entre 14h e 15h. No sábado, 07 de setembro, céu ficará claro e a previsão marca o aumento da temperatura. A mínima irá para 12 °C e a máxima para 27 °C, com a ventania sendo de 29 km/h. A umidade ficará entre 49% e 100%. A temperatura estará quente durante todo o período da tarde. No domingo, 08 de setembro, a temperatura aumentará novamente, com a mínima indo para 15 °C e a máxima para 30 °C. O céu estará claro e os ventos voltam a 30 km/h, com a umidade ficando por volta de 34% e 94%.