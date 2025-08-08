Com a chegada do Dia dos Pais, cresce o movimento nas lojas e a procura por opções de presente. Pensando nisso, O Boticário Araucária apresenta uma alternativa diferente para a data por meio da ação “Mais Presente do Boticário”.

A promoção funciona assim: o cliente escolhe um kit exclusivo de Dia dos Pais e, dentro da embalagem, vai uma tag com QR Code. Quando seu Pai abrir o presente, ele escaneia o código que vai encaminhar para um site, onde ele pode selecionar um presente extra, que pode incluir produtos com ofertas especiais ou experiências.

A ação é válida para kits exclusivos de Dia dos Pais e as compras podem ser feitas nas lojas O Boticário de Araucária ou pelo atendimento diretamente com as consultoras, no link https://wa.me/558007440010?text=Gostaria+de+comprar+com+uma+consultora+do+Boticario.

Além dessa promoção, O Boticário tem diversas outras opções que podem alegrar o Dia dos Pais da sua família, com aquele presente ideal que representa carinho, cuidado e gratidão pelos pais.

SERVIÇO

Para acompanhar as novidades e saber qual a unidade mais próxima de você, acompanhe o Instagram @oboticarioaraucaria.oficial.