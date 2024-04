Dinamarca vence com gol polêmico e avança na classificação da Copa do Mundo

Mais três jogos cheios de gols marcaram a quinta rodada da Copa do Mundo do Araucária Clube de Campo. A Alemanha venceu a Itália por 4X2, a Dinamarca ganhou do Uruguai por 5X4 e a Argentina goleou o Brasil em 5X2. Uma das partidas acabou de forma polêmica, o gol da vitória da Dinamarca aconteceu no último minuto, em um tiro livre, porém os uruguaios reclamaram muito que a contagem das faltas estaria errada. O protesto não adiantou, porque o resultado foi validado.

Após a rodada, a Alemanha assumiu a liderança na classificação com 12 pontos, em segundo está a França com 9 pontos, Argentina em terceiro com 9 pontos, Dinamarca em quarto com 9 pontos, Espanha em quinto com 4 pontos, Holanda em sexto com 3 pontos, Itália em sétimo com 3 pontos, Uruguai em oitavo com 1 ponto e o Brasil na lanterna da competição, ainda sem pontuar.

A rodada do próximo sábado, 20, contará com quatro jogos ao invés de três. Acompanhe na tabela.