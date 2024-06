Dinamarca vence mais uma e continua na liderança da Copa do Mundo

A Dinamarca venceu mais uma rodada na Copa do Mundo do Araucária Clube de Campo e segue na liderança da competição, com 21 pontos, contra 15 do segundo colocado.

Na última rodada, realizada no sábado (15/06), o time venceu a Argentina por 6X2, e nos demais jogos a Alemanha e o Uruguai empataram em 2X2 e a Holanda venceu o Brasil por 5X3.

Na classificação geral, seguindo a líder Dinamarca vem a Argentina em 2º com 15 pontos, Alemanha em 3º com 13 pontos, França em 4º com 10 pontos, Espanha é a 5ª colocada com 7 pontos, Itália está em 6º com 7 pontos, Polônia vem na 7ª colocação com 6 pontos, Holanda é a 8ª com 6 pontos, Brasil está em 9º com 3 pontos e o Uruguai segue na lanterna com 2 pontos.

9ª Rodada – 22 de junho