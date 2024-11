Dirigindo embriagado e fazendo zigue-zague na via, motorista vai parar na Delegacia

Na madrugada de segunda-feira (28/10), uma equipe da Guarda Municipal de Araucária fazia um patrulhamento pela rua Manoel Ribas, no Centro, quando se deparou com um veículo VW Spacefox de cor prata, andando na contramão e fazendo zigue-zague na via.

A equipe tentou uma abordagem, porém o condutor não obedeceu à ordem e quase colidiu contra a viatura. Nesse momento, a GM conseguiu abordá-lo e quando ele desembarcou do veículo, foi possível perceber que estava embriagado.

O motorista realizou o teste do bafômetro, que acusou a presença de álcool no sangue, configurando crime de trânsito. Quando se deu conta de que seria preso, o infrator investiu contra os guardas municipais, que precisaram fazer uso de arma não letal para contê-lo. Ainda assim, o homem resistiu à prisão, e outra equipe foi acionada para imobilizá-lo.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Araucária para as providências necessárias e o veículo foi recolhido ao pátio da Secretaria de Urbanismo porque estava com várias pendências administrativas.

Edição n.º 1439.