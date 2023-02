A primeira ocorrência aconteceu às 05h45 da madrugada na PR-423, onde a Guarda Municipal presenciou o momento em que um veículo Renault Creta acessou a contramão e bateu em um poste, imediatamente os agentes prestaram socorro aos dois indivíduos. Felizmente os dois não sofreram nenhuma lesão grave, mas foi apresentado um teste de bafômetro ao motorista que apresentava sinais claros de embriaguez. O teste confirmou o estado alcoólico, e diante do flagrante de crime de trânsito, o condutor recebeu voz de prisão, sendo levado à delegacia para as providências cabíveis. Após algumas reclamações de dores do passageiro, o SIATE foi acionado pela GM, que atendeu o indivíduo e o encaminhou ao HMA (Hospital Municipal de Araucária).

Dois acidentes causados por embriaguez foram registrados nesse domingo (05) 1

A segunda ocorrência, que resultou em atropelamento, aconteceu às 20h30 da noite, na Rua Agrimensor Carlos Hasselmann, no bairro Fazenda Velha.

O condutor fugiu sem prestar socorro à vítima, mas alguns motoboys que presenciaram o acidente seguiram o sujeito e acionaram a GM, que alcançou a caminhonete e realizou a abordagem.

O motorista envolvido no acidente realizou o teste do bafômetro, que deu compatível com crime de trânsito. Em primeiro momento, ele foi levado à UPA para ser avaliado por um médico, mas foi posteriormente encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.

A vítima foi atendida pelo SIATE e levada ao HT (Hospital do Trabalhador).