Dois casais brigam em pousada no bairro Cachoeira e uma pessoa fica gravemente ferida

Na madrugada desta terça-feira, 18 de junho, a Guarda Municipal de Araucária foi solicitada para atender uma ocorrência de vítima esfaqueada em uma pousada localizada no bairro Cachoeira. No local, os agentes receberam a notícia que dois casais haviam entrado em uma briga, mas o motivo da confusão ainda não foi esclarecido.

De acordo com informações oficiais, um dos casais tentou fugir após a briga, mas foi localizado na região, próximo ao estabelecimento. O outro casal ficou no local e prestou depoimento as autoridades, com o homem sendo mais tarde encaminhado para a Hospital Municipal de Araucária (HMA) e posteriormente para o Hospital do Trabalhador (HT).

O dois que tentaram fugir foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), pois também apresentavam alguns ferimentos, e depois para a Delegacia para as providências cabíveis.