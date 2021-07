Domingo tem GP de Ciclismo de Estrada em Araucária

Os GPs de Ciclismo realizados em anos anteriores, movimentaram a cidade. Foto: divulgação

A Loks Promos Eventos Esportivos vai promover mais um Grande Prêmio de Ciclismo de Estrada em Araucária no próximo domingo, 11 de julho. A competição acontece na avenida das Nações, entre as ruas Curió e Jorge Tito Iwasa, no Jardim Industrial. A largada está prevista para às 8h e a entrega dos troféus para os três primeiros colocados de cada categoria está marcada para às 14h.

No Masculino as categorias são Base Open (idade máxima de 18 anos), Elite 19 anos ou mais, Master de 30 a 49 anos, Master 50 anos ou mais e MTB Open. No Feminino as categorias são Elite Open 19 anos ou mais e MTB Open.

“O objetivo principal é desenvolver o esporte como uma atividade do bem, e para que o Município se destaque como polo desportivo da modalidade”, explicou Alexandre Lagana, responsável pela organização.

As inscrições poderão ser feitas até a sexta-feira, 9 de julho, pelo site https://agendaoffroad.com.br/gp-araucaria-2021 e mais informações poderão ser obtidas pelo WhatsApp (41) 3058-1797.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1269 – 08/07/2021