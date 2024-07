Dra. Cássia Moura Andrade: Tenho problema de coluna, qual tipo de sapato devo usar?

Os pés são importantes para o equilíbrio do nosso corpo. Eles suportam todo o peso do corpo e são responsáveis pelo nosso caminhar no dia a dia.

Uma pisada de forma errada, pode levar a dores crônicas e a longo prazo problemas na coluna, principalmente na região lombar.

Uma das principais causas de pisarmos de forma errada é o uso de sapatos que não oferecem estabilidade suficientes e conforto aos pés, principalmente sapatos de salto alto.

Calçados como sapatilhas, chinelos e rasteirinhas, por exemplo, não possuem nenhum sistema de amortecimento e, por isso, não absorvem os impactos da caminhada.

As rasteirinhas e chinelos não oferecem estabilidade aos pés, e há o risco de queda, principalmente para idosos. A ausência total de salto também é prejudicial para a saúde da nossa coluna.

A altura ideal do salto para evitar sentir dores na coluna é de até 5 centímetros, o equivalente a três dedos da mão. Mais alto que isso, o salto já começa a mudar a angulação da coluna, aumentando as chances de uma alteração na postura e surgimento de hérnia de disco, hiperlordose e lesões na região lombar das costas e pescoço.

Sapatos de salto alto devem ser usados com moderação, e devemos evitar o uso diário. Se você realmente não consegue viver ou necessita usar salto alto com frequência, recomendo para evitar dores o uso alternado durante a semana entre saltos mais altos e mais baixos.

Para a escolha de tênis, é recomendado o uso de tênis com sistema de amortecimento.

E minha recomendação final é que ao sinal de dores frequentes de coluna, procure um especialista em coluna.

