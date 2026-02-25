Você sabe o dia em que o mundo real vai dobrar a realidade? Os fãs de anime, games e cosplay sabem! Eles estão ligados no super evento que vai acontecer em Araucária, onde poderão dar vida aos seus personagens favoritos. No sábado, 28 de março, a partir das 13h, o Colégio Monteiro Lobato/Escola Marcos Freire será palco do Hydra Araucária, que reunirá heróis, vilões, lendas, espadas, música, dados de RPG e muita cultura pop.

Os organizadores afirmam que o Hydra Araucária não é só um evento é um portal que todo apaixonado pelo mundo geek vai querer atravessar.
Entre as atrações previstas estão concurso cosplay, K-pop, estandes de vendas, jogos, RPG, sorteios, exposição de carros antigos, flash tattoo e muito mais. “Traga sua armadura, sua capa, seu moletom nerd ou só sua curiosidade. Aqui todo mundo tem lugar!”, convida a organização.

Edição n.º 1503.