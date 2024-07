Editorial: Comunicação precisa!

Com o período de convenções já aberto pela Justiça Eleitoral a expectativa dos dirigentes partidários é pelo fechamento das chapas tanto majoritárias quanto proporcionais.

As chapas majoritárias são aquelas que reúnem os interessados em concorrer ao cargo de prefeito e vice-prefeito. Já as chapas proporcionais são aquelas compostas pelos que almejam ocupar uma das treze vagas de vereador na Câmara Municipal de Araucária. Esse prazo de convenções se encerra em 5 de agosto. Vencida esta etapa teremos outra no horizonte: a do limite para registro dessas candidaturas, que é o final da primeira quinzena do mesmo mês. É só a partir de então que a campanha de rua é efetivamente oficializada.

Porém, mesmo com a temporada oficial de campanha autorizada, a tendência é a de que a população leve um pouco mais de tempo para efetivamente passar a se interessar pelo processo eleitoral municipal.

Esse pouco interesse do eleitor com a sucessão municipal não é algo que vemos somente em Araucária, mas sim no Brasil todo. A população parece cansada de disputas eleitorais, principalmente num contexto político onde a agressividade entre eleitores mais à esquerda e mais à direita parece só aumentar, com seus partícipes teimando em não focar suas energias naqueles temas em que eventualmente haja convergência entre ambos. Ao contrário, preferem a busca pela divergência

Nesse cenário de pouco interesse eleitoral, a tendência é que as pessoas passem a realmente se interessar pelos votos que farão em 6 de outubro poucos dias antes daquele dedicado ao sufrágio universal. Isso exigirá dos candidatos que a comunicação com o eleitor seja precisa, direta e não mentirosa, pois o eleitor não é bobo!

Pensemos todos nisso e boa leitura!

Edição n.º 1425