A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria de Educação (SMED), informa que as matrículas para as turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) têm inscrições abertas ao longo de todo o ano. No momento, há sete escolas municipais com turmas voltadas a pessoas a partir de 15 anos que, por algum motivo, não tiveram a oportunidade de concluir seus estudos na idade considerada adequada.

Por meio da EJA é possível iniciar ou concluir os estudos nas etapas I (referente ao período do 1.º ao 3.º ano) e II (4.º ao 5.º ano) do ensino fundamental. Confira a seguir a relação de unidades educacionais onde as inscrições estão abertas, bem como endereço, contato e período das aulas:

  • Escola Municipal Prof. Arlindo Milton Druszcz – Rua Faisão, 1.320, Capela Velha. Telefone: (41) 3614-7712.
  • Escola Municipal Prof. Ambrósio Iantas – Rua José Maria dos Anjos, 50, Capela Velha. Telefone: (41) 3614-7455.
  • Escola Municipal Prof.ª Silda Sally Wille Ehlke – Rua Mato Grosso, 631, Jardim Iguaçu. Telefone: (41) 3614-7491.
  • Escola Municipal Prof.ª Maria Aparecida Saliba – Rua Professora Maria Nassar Schaustek, 1.024, Campina da Barra. Telefone: (41) 3614-7528.
  • Escola Municipal Prof.ª Terezinha Mariano Theobald – Rua Gumercindo R. Pimenta, 76, Cachoeira. Telefone: (41) 3614-7443.
  • Escola Municipal Irmã Elizabeth Werka – Rua Rodolpho Hasselmann, 531, Centro. Telefone: (41) 3614-7454.
  • Escola Municipal Professora Egipciana Swain Paraná Carrano – Rua João Túlio, 175, Passaúna. Telefone: (41) 3614-7456.

