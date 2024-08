Eleitor pode denunciar irregularidades nas eleições pelo aplicativo Pardal 2024

O aplicativo Pardal 2024, desenvolvido pela Justiça Eleitoral, é uma ferramenta importante onde os eleitores podem encaminhar denúncias sobre diversos tipos de irregularidades durante as campanhas eleitorais. Alguns exemplos são: compra de votos, uso da máquina pública, abuso de poder (político ou econômico), uso indevido de meios de comunicação social, crimes eleitorais e propagandas irregulares.

O uso do aplicativo é gratuito e qualquer pessoa pode denunciar, no entanto, é necessário ter provas, como fotos, áudios ou vídeos. Todas as demandas são tratadas como sigilosas pelo sistema, assegurada a confidencialidade do denunciante, mas em caso de má-fé, o usuário responderá pelo ato e ficará sujeito às penalidades cabíveis. O app Pardal é um sistema que fortalece a participação popular e a transparência do pleito.

O aplicativo também traz orientações sobre o que pode e não pode no período eleitoral. São informações sobre o uso de alto-falantes e amplificadores de som, camisetas, adesivos, material gráfico, vias públicas, comícios e participação de artistas em campanhas, entre outras.

Para utilizar o aplicativo, o usuário precisa se autenticar por meio de duas opções: cadastro no Gov.br ou do e-título. Na página inicial já aparece a opção de cadastrar uma nova denúncia, além da consulta a denúncias já enviadas.

