Eliziel Dutra: Coluna do Pescador

O mês de março já começou com tempestade na área, e por causa disso, muitas pescarias foram canceladas devido ao mar estar muito agitado e perigoso. É essencial que os pescadores tomem cuidado quando saírem para pescar, é de extrema importância que a previsão do tempo seja frequentemente verificada, além da fase da lua.

Falando nisso, a lua nova estará presente nos próximos dias, sendo do dia 10 ao dia 16 de março. Essa fase não é a mais recomendada para se realizar uma pescaria, isso porque a luminosidade não é a melhor.

Um peixe que não deve ser pescado, é o Cherne, isso porque ele está ameaçado de extinção, com a pesca sendo ilegal em algumas regiões. Por isso, é importante verificar quando for pescar em alguma outra região. Ressaltando que esse peixe é mais encontrado no sudeste do Brasil, e raramente no sul.

O Cherne é da subfamília Epinephelinae, da família Serranidae, onde o peixe Garoupa também faz parte. O Cherne pode atingir 2 metros e pesar cerca de 380 kg, existindo casos onde foram encontrados peixes com mais de 400 kg.

Seu corpo é grande e cheio de escamas, e sua coloração varia bastante de acordo com sua espécie e sua idade. É comum ele possuir uma coloração marrom com tons avermelhados, sendo uma cor mais clara na região do ventre. Mas quando adulto, sua cor varia entre o cinza-claro e o chocolate-escuro.

E tome cuidado quando for pescar o Cherne, ele possui alguns espinhos que ficam na região da cabeça.

Melhor viver pescando, do que morrer trabalhando. Bora pescar pra viver mais? Boa pescaria a todos!

Edição n.º 1405